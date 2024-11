Cor 12 gennaio 2022 Elezioni Quirinale, Ganau elettore: un onore «Ringrazio il Consiglio per avermi scelto. È un grande onore per me poter partecipare per la seconda volta ad un momento così importante». Così Gianfranco Ganau (Pd)



SASSARI - «Oggi sono stato eletto a rappresentare la Sardegna tra i tre grandi elettori per l'elezione del Presidente della Repubblica. Ringrazio il Consiglio per avermi scelto. È un grande onore per me poter partecipare per la seconda volta ad un momento così importante. Sette anni fa abbiamo eletto Sergio Mattarella, l'auspicio è si trovi un accordo su una figura che abbia le stesse importanti caratteristiche di garante della Costituzione, super partes, alto prestigio internazionale». Questo il primo commento del consigliere regionale del Partito democratico, Gianfranco Ganau, eletto in Consiglio regionale , in rappresentanza delle opposizioni, per la tornata del 24 gennaio a Roma, alle votazioni per il nuovo Presidente della Repubblica.