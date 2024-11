S.A. 14 gennaio 2022 Rugby: Serie A si ferma per pandemia La quarta ondata di Covid ferma l´Amatori Rugby Alghero e tutto il campionato di Serie A. Non si giocherà la partita in casa prevista per domenica 16 gennaio 2022, nel campo di Maria Pia contro Pro Recco



ALGHERO - L'emergenza sanitaria mette in pausa il campionato di serie A maschile di Rugby. Non si giocherà la partita in casa prevista per domenica 16 gennaio 2022, nel campo di Maria Pia contro Pro Recco. La Federazione Italiana Rugby, a seguito della pubblicazione del Decreto Legge 221 del 24 dicembre relativo alla proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriore contenimento della diffusione della pandemia da Covid-19, ha deliberato la sospensione, con effetto immediato e sino a domenica 30 gennaio 2022 compresa.