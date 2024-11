Cor 14 gennaio 2022 Continuità Volotea: puntualità all´89% Il vettore, che durante lo scorso mese è sceso in pista con un totale di oltre 1.100 voli da e per la Sardegna, ha totalizzato un tasso di puntualità (OTP15) pari all’89,1% nelle sue 3 basi sarde di Alghero, Cagliari e Olbia



ALGHERO - Volotea traccia un bilancio delle performance dei voli in regime di continuità territoriale durante il mese di dicembre e conferma risultati eccellenti dal punto di vista della puntualità. Il vettore, che durante lo scorso mese è sceso in pista con un totale di oltre 1.100 voli da e per la Sardegna, ha totalizzato un tasso di puntualità (OTP15) pari all’89,1% nelle sue 3 basi sarde: ciò significa che 1.014 voli su più di 1.100 sono stati operati con la massima puntualità.



«Questo risultato dimostra non solo la grande affidabilità del vettore, ma anche il suo continuo impegno nel rispondere al meglio alle esigenze di viaggio degli abitanti dell’isola. Volotea, infatti, ha recentemente implementato importanti servizi non inclusi nel bando di gara vinto, come il trasporto di animali in stiva e la possibilità di imbarco per minori non accompagnati e per i passeggeri costretti in barella».



«Anche il mese di dicembre si è chiuso all’insegna di risultati più che soddisfacenti, confermando la nostra affidabilità e la nostra attenzione per le esigenze di viaggio dei passeggeri sardi - ha affermato Carlos Muñoz, Presidente e Fondatore di Volotea -. La stragrande maggioranza dei nostri voli sono stati operati, come da programma, con la massima puntualità, permettendo così ai sardi che vivono sulla Penisola di fare ritorno a casa per le festività natalizie e riabbracciare le loro famiglie. Inoltre, ci siamo impegnati per implementare una serie di servizi aggiuntivi che completano la nostra offerta. Continueremo a impegnarci per offrire il miglior servizio possibile su tutti i voli in regime di continuità territoriale».