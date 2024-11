Cor 14 gennaio 2022 Retromarcia su Sant´Imbenia, cartelli in algherese La Soprintendenza fa retromarcia su Sant´Imbenia e si dice favorevole all´uso del catalano di Alghero. Il Sindaco Mario Conoci : «risultato del dialogo tra istituzioni e rispetto dei ruoli»



ALGHERO - «Nessuna difficoltà ad essere favorevole ad una integrazione dei pannelli con il Catalano di Alghero a Sant’Imbenia». Il Soprintendente Prof. Arch. Bruno Billeci (nella foto) ha comunicato al Sindaco di Alghero Mario Conoci il proprio intento in relazione alla parte informativa dell’area archeologica della villa romana e alla sua fruizione pubblica. Nello scorso mese di dicembre, il Soprintendente non autorizzò l’uso del catalano di Alghero nella cartellonistica, con conseguente rilievo nel merito da parte del Sindaco di Alghero.



«Come noto a tutti coloro che hanno collaborato alla redazione dei pannelli – ha scritto il Soprintendente archeologico belle arti e paesaggio nei giorni scorsi – la scelta dell’italiano e dell’inglese era stata concordata per esigenze di celerità visto i tempi fissati e visto il coinvolgimento attivo e fattivo della Soprintendenza». Il Sindaco Mario Conoci prende atto «con piacere che il dialogo fra istituzioni unito al rispetto per i rispettivi ruoli ha portato in questo caso a tutelare tanto un bene archeologico fondamentale per la storia del nostro territorio quanto il patrimonio immateriale rappresentato dal catalano di Alghero, bene altrettanto meritevole di tutela e in quanto identificativo della cultura della nostra comunità. Ringrazio per questo il Soprintendente».



Albero di Coralli. Nei giorni scorsi un'altra scelta del Soprintendente Billeci aveva destato enorme stupore tra la cittadinanza: la scelta di non autorizzare per il futuro l'installazione addossata sulla Torre San Giovanni in Largo San Francesco. L'Albero di Coralli è stato così rimosso, in attesa di essere riposizionato (forse) in altri luogo del centro storico. La decisione era però stata accolta con grande contrarietà da parte di numerosi algheresi. Che a Sassari possano replicare la retromarcia anche in questo caso?