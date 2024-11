Cor 15 gennaio 2022 Alghero: Consiglio sanità riconvocato La riunione dell´Assemblea civica aperta alla partecipazione dei rappresentanti regionali, dell´Ats e dell´Università è stata fissata con una nuova convocazione e con lo stesso ordine del giorno per venerdì 21 gennaio



ALGHERO - La precedente convocazione per Lunedì 17 gennaio del Consiglio Comunale con all'ordine del giorno "Analisi organizzazione presidi ospedalieri del territorio" è stata sconvocata. La riunione dell'Assemblea civica aperta alla partecipazione dei rappresentanti regionali, dell'Ats e dell'Università è stata fissata con una nuova convocazione e con lo stesso ordine del giorno per venerdì 21 gennaio alle ore 9,30, sempre nella sala conferenze del Quarter. La sala è predisposta per garantire la presenza di un numero massimo di 40 persone, secondo le vigenti norme sanitarie.