S.A. 17 gennaio 2022 Addetti Spettacolo: indennità disoccupazione Dal 1° gennaio 2022 un’indennità per la disoccupazione involontaria dei lavoratori autonomi dello spettacolo. L’indennità è erogata per un massimo di 6 mensilità



CAGLIARI - Il decreto-legge n. 73 del 25 maggio 2021 (decreto sostegni-bis) ha previsto a decorrere dal 1° gennaio 2022 un’indennità per la disoccupazione involontaria dei lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS). L’indennità è erogata per un massimo di 6 mensilità ed ammonta al 75% del reddito medio mensile calcolato rapportando il reddito imponibile ai fini previdenziali relativo all’anno in cui si è concluso l’ultimo rapporto di lavoro autonomo e all’anno civile precedente, per il numero di mesi di contribuzione, o frazioni di essi, presenti nel medesimo periodo di osservazione.



La domanda deve essere presentata online attraverso il servizio dedicato entro il termine di decadenza di sessantotto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro o dalla data di cessazione del periodo di maternità o malattia indennizzato o di infortunio sul lavoro/malattia professionale, quando tali eventi siano insorti durante il rapporto di lavoro successivamente cessato. La domanda può essere presentata alternativamente: in via telematica direttamente dal soggetto interessato tramite le consuete modalità di accesso ai servizi on line sul sito Inps; tramite enti di patronato e intermediari dell'Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi; tramite Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile.