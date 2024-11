Cor 17 gennaio 2022 Egea in lutto, addio a Tomazzoni L´Ecomuseo Egea di Fertilia si unisce al dolore e si stringe alla donna che da il nome al museo. E´ scomparso Giovanni Tomazzoni, marito di Egea Haffner e prezioso amico e collaboratore del museo algherese



ALGHERO - L'Ecomuseo Egea di Fertilia si unisce al dolore e si stringe alla donna che da il nome al museo. Nelle ultime ore è infatti venuto a mancare Giovanni Tomazzoni, marito di Egea Haffner e prezioso amico e collaboratore del museo. «Ci lascia un uomo intelligente e colto. Ironico e arguto era un grande appassionato di storia. Ingegnere in pensione aveva una grande passione per la ricerca che lo aveva portato a compiere una importantissima ricostruzione dei deportati del Trentino, in qualità di coordinatore del Laboratorio di Storia di Rovereto. Aveva poi compiuto raffinate ricerche che hanno consentito di raccogliere la vita di Egea, la bambina con la valigia che lui aveva sposato, in un prezioso album, quasi come un suo testamento, scritto per evitare che la storia, per lui così preziosa e importante, potesse essere distorta. Un grande Uomo, che vogliamo ricordare con affetto e con sincera amicizia» le parole dell'associazione che ha realizzato e gestisce l'ecomuseo ad Alghero.



Nella foto: Giovanni Tomazzoni con Federico Marongiu ed Egea Haffner