S.A. 17 gennaio 2022 Il Duo Cordas et Bentu presenta il nuovo disco Un “tea” con le artiste algheresi che presentano Aigua, il suo nuovo disco, evento musicale organizzato dall´Associazione musicale Laborintus per domenica 23 gennaio alle ore 18 al Vecchio Mulino di Sassari



SASSARI - Appuntamento al Vecchio Mulino di Sassari domenica 23 gennaio, con Francesca Apeddu al flauto e Maria Luciani alla chitarra per la presentazione del loro disco di debutto Aigua, edito dall’etichetta Stradivarius: un progetto ispirato alla natura ed i suoi elementi, costituito da una ricca selezione di pagine originali per flauto e chitarra composte a cavallo tra XX e XXI secolo. L’evento è organizzato dall’associazione Musicale Laborintus in collaborazione con Il Vecchio Mulino e con la Libreria Internazionale Koinè di Sassari. Le due musiciste algheresi si sono formate in seno al Conservatorio di Sassari per poi proseguire gli studi all’estero e in Nord Italia. Negli ultimi anni si sono esibite in concerto in Europa e sono diventate un punto di riferimento tra i giovani cameristi italiani.



Nella foto: Il Duo Cordas et Bentu