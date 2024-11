video Cor 19 gennaio 2022 Assetti chiusi e Udc fuori, è l´ora di grandi intese L´intervista al sindaco di Alghero Mario Conoci all´indomani del tavolo di coalizione. Commissione speciale su Sanità e Programmazione. L´Udc rimane fuori dalla giunta comunale ad Alghero, respinte in blocco le richieste di maggiore rappresentatività. Le sue parole al Quotidiano di Alghero



Udc, che oggi conta ben tre consiglieri eletti, rimane tagliato fuori dall'esecutivo algherese. Respinte in blocco tutte le richieste avanzate dallo Scudo Crociato per ottenere maggiore rappresentatività. Lo ha deciso il tavolo di coalizione e certificato dal sindaco Mario Conoci all’indomani della riunione dei partiti che ad Alghero compongono la squadra che dal 2019 amministra in città. Con un nuovo patto di maggioranza: il rilancio passa anche per un maggiore impegno nelle commissioni e in consiglio. Il sindaco però - quasi inaspettatamente ed a breve distanza dalla doppia conferenza di metà mandato - apre alle "grandi intese" con tutti i gruppi politici cittadini di opposizione e le forze imprenditoriali sui due temi di più stretta importanza ed impatto: sanità e programmazione, con i grandi investimenti possibili grazie ai fondi del Pnrr. Superato il "giro di boa", con numerose opere in cantiere e interventi da portare a compimento, l'intervista completa su Alguer.it segna l'avvio dell'annunciato rilancio dell'attività politico-amministrativa.



