S.A. 21 gennaio 2022 Da lunedì Sardegna in gialla Poche le differenze tra zona bianca e zona gialla. La mascherina è obbligatoria anche all´aperto (regola già in vigore in tutta Italia sino al 31 gennaio), ma non ci sono limitazioni agli spostamenti e tutte le attività restano aperte



CAGLIARI - La Sardegna da lunedì 24 gennaio entrerà in zona gialla. A pesare sul cambio del colore è stato l'aumento dei ricoveri nell'ultima settimana.



L'occupazione dei posti letto in area medica da parte di pazienti Covid ha infatti superato la soglia di saturazione del 15% negli ultimi due giorni, come certifica il sito istituzionale dell'Agenas (16% il 19 gennaio e 17% ieri). Il limite del 10% dei posti letto Covid in terapia intensiva era già stato superato dal 6 dicembre e ora si attesa sul 15%. Anche l'incidenza dei casi è da tempo sopra i 50 per 100mila abitanti.



Poche le differenze tra zona bianca e zona gialla. La mascherina è obbligatoria anche all'aperto (regola già in vigore in tutta Italia sino al 31 gennaio), ma non ci sono limitazioni agli spostamenti e tutte le attività restano aperte. In generale sono vigenti le regole sul green pass e su quello rafforzato.