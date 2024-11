S.A. 22 gennaio 2022 Tennis, Tc Alghero sogna la promozione Semifinale della Seconda Serie del Campionato Invernale di tennis maschile a squadre. Il 23 gennaio, sui campi del Ct Decimomannu A, è in palio un posto nella Prima Serie 2022/23



ALGHERO - Domenica decisiva per il Tc Alghero, che gioca la semifinale della Seconda Serie del Campionato Invernale di tennis maschile a squadre. Il 23 gennaio, sui campi del Ct Decimomannu A, è in palio un posto nella Prima Serie 2022/23. I ragazzi algheresi dovranno impegnarsi su un campo ostico e contro avversari di livello, ma puntano al successo pieno. Per l'altro posto utile, si sfidano le squadre A di Tc Porto Torres e Poggio Sport Village.