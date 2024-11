S.A. 23 gennaio 2022 Carcere, agenti in stato di agitazione Il segretario nazionale del Sindacato Autonomo PolGiust Roberto Melis, annuncia altri giorni di astensione dalla mensa per la grave carenza di personale nella Casa di Reclusione di Alghero



ALGHERO - Ad Alghero Polizia Penitenziaria ancora in agitazione. Il 7 gennaio scorso il segretario nazionale del Sindacato Autonomo PolGiust Roberto Melis, aveva proclamato lo stato di agitazione e l'astensione dalla mensa per la grave carenza di personale nella Casa di Reclusione di via Vittorio Emanuele.



«Ad oggi - spiega Melis - nonostante il grido d'aiuto del 7 Gennaio scorso, nessun segnale è arrivato da parte del Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria, nemmeno il semplice riscontro alla nota inviata in pari data. Purtroppo per noi questo silenzio assordante non è certo un bel segnale, ci pare di capire che forse non è di primaria importanza lo stato in cui svolge servizio il Personale di Polizia Penitenziaria».



Dipendenti ormai «demotivati» e per cui a nulla sarebbe valso l'appello al Provveditore ne «la visita e l'intervento della politica regionale».

«Oramai questa - conclude Melis - pare essere la conferma che il personale di Alghero sia abbandonato e a nessuno interessa la situazione in cui lavora attualmente». Per questo una nuova azione di protesta è annunciata per la fine del mese con altri tre giorni di astensione dalla mensa ma con l'intenzione di proseguire ad oltranza qualora la loro voce resti inascolatata.