Osteoporosi: corso aggiornamento a Sassari

SASSARI - L’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Sassari ha organizzato il corso di aggiornamento E.C.M. in modalità residenziale, dal titolo L’Osteoporosi all’osservazione del medico chirurgo e del medico odontoiatra, che si terrà sabato 5 febbraio 2022 alle ore 08.30, presso la Sala Conferenze dell’Hotel Carlo Felice, in Via Carlo Felice n. 43 a Sassari.



Gli interessati potranno iscriversi, da venerdì 21 febbraio, con la procedura di iscrizione on line, accedendo al sito istituzionale dell'Ordine, e collegandosi al link contenuto nella notizia relativa all’apertura delle preiscrizioni al convegno.