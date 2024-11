Cor 24 gennaio 2022 Sabbia e conchiglie: maxi-sequestri A fronte di 22 sequestri eseguiti presso l’aeroporto di Cagliari-Elmas, sono stati rinvenuti 5.341 pezzi tra conchiglie e ciottoli e 31 Kg di sabbia. Presso gli scali di Alghero e Olbia, invece, sono stati scoperti oltre 100 Kg tra sabbia, ciottoli e conchiglie a fronte di 39 sequestri



ALGHERO - Nell’ambito dei controlli volti a contrastare i traffici illeciti, i funzionari ADM in servizio presso gli aeroporti di Cagliari-Elmas, Alghero e Olbia, in sinergia con i militari della Guardia di Finanza e con il personale della sicurezza aeroportuale, nel corso dell’anno 2021 hanno fermato e sottoposto a controllo numerosi viaggiatori in partenza, che hanno nascosto nei bagagli ciottoli, sabbia e conchiglie provenienti dai litorali sardi, in violazione della Legge Regionale 28.07.2017, n. 16.



A fronte di 22 sequestri eseguiti presso l’aeroporto di Cagliari-Elmas, sono stati rinvenuti 5.341 pezzi tra conchiglie e ciottoli e 31 Kg di sabbia. Presso gli scali di Alghero e Olbia, invece, sono stati scoperti oltre 100 Kg tra sabbia, ciottoli e conchiglie a fronte di 39 sequestri. La quasi totalità dei passeggeri ha dichiarato di ignorare la normativa ambientale. Per tali violazioni è prevista una sanzione amministrativa da 500 a 3.000 euro, oltre al sequestro del materiale illecitamente prelevato.