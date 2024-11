Cor 24 gennaio 2022 Dal crac Ambrosiano alla P2: è morto Flavio Carboni Il noto faccendiere nato a Torralba in Sardegna era stato al centro di numerosi misteri italiani: dal crack del Banco Ambrosiano all´omicidio di Roberto Calvi e la P2



ROMA - E' morto Flavio Carboni. Aveva compiuto lo scorso 14 gennaio 90 anni. Il noto faccendiere nato a Torralba, in Sardegna, era stato al centro dei più grandi misteri italiani: dal crac del Banco Ambrosiano all'omicidio di Roberto Calvi e la P2. Proprio pochi giorni fa il tribunale di Cagliari l’aveva assolto dalle accuse di associazione per delinquere e trasferimento fraudolento di valori legate alla vicenda delle società-schermo londinesi costituite - stando alle accuse - per nascondere attività finanziarie illecite.