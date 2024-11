Cor 25 gennaio 2022 Garanzia Giovani: riaperti i termini Nel dettaglio, si tratta dell’allungamento del termine di iscrizione ai percorsi formativi indicati nell´Elenco 2021 - Scheda 2A "Formazione mirata all´inserimento lavorativo" rivolti ai giovani dai 18 ai 35 anni iscritti al Programma Garanzia Giovani



CAGLIARI - Sono stati riaperti i termini di iscrizione per i destinatari dei percorsi formativi compresi nel progetto “Garanzia Giovani”, che punta a favorire l’inserimento lavorativo e combattere la disoccupazione giovanile. In favore dei percorsi formativi destinati ai giovani fino ai 35 anni sono stati stanziati complessivamente 4.003.545 euro.



Nel dettaglio, si tratta dell’allungamento del termine di iscrizione ai percorsi formativi indicati nell'Elenco 2021 - Scheda 2A "Formazione mirata all'inserimento lavorativo" rivolti ai giovani dai 18 ai 35 anni iscritti al Programma Garanzia Giovani. Secondo la nuova tempistica, le domande potranno essere presentate fino alle ore 13.00 del 28 febbraio (ogni destinatario potrà candidarsi ad un solo percorso formativo).



I partecipanti beneficeranno di un assegno formativo virtuale che sarà attribuito al momento dell'iscrizione al percorso formativo scelto dall'ASPAL tramite i Centri per l’impiego. L'adesione o la manifestazione della volontà di partecipare possono essere rese direttamente nel portale del Sil Sardegna.