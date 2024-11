S.A. 28 gennaio 2022 «Pasqualino Pirisi ci ha lasciato» Il cordoglio del sindaco di Alghero Mario Conoci dopo la notizia della scomparsa di Pasqualino Pirisi, cantautore di musica popolare



ALGHERO - «Pasqualino Pirisi ci ha lasciato. È stato un grande rappresentante della nostra cultura e della nostra identità. Insieme alla moglie Maria Teresa ha scritto pagine importanti della canzone popolare algherese, ottenendo riconoscimenti prestigiosi in ambito nazionale e in Catalogna. Dalle partecipazioni alle trasmissioni radiofoniche e televisive della Rai alle presenze nelle rassegne regionali, la passione per la musica e per la tradizione algherese è sempre stata altissima. Alla moglie Maria Teresa e ai figli va un grande abbraccio da parte mia e dell’Amministrazione» le parole del sindaco di Alghero Mario Conoci dopo la notizia della scomparsa di Pasqualino Pirisi, cantautore di musica popolare.



Nella foto: un'esibizione di Pasqualino Pirisi