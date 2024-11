S.A. 28 gennaio 2022 Le opere di Edina Altara alla Pinacoteca Le sue creazioni, realizzate per la sala da pranzo di prima classe della motonave Oceania, saranno presentate in uno spazio dedicato della Pinacoteca nazionale di Sassari, sabato 29 gennaio



SASSARI - Edina Altara. La sua arte spaziava dalla pittura alla ceramica, dall’illustrazione al design con la moda al centro delle sue passioni. Con le sue opere “Nettuno e allegoria della Terra” e “Nettuno, Nereidi e Tritoni”, l’artista entra per la prima volta nelle collezioni pubbliche della sua città natale. Arrivano a Sassari i due grandi specchi realizzati negli anni Cinquanta.



Le sue creazioni, realizzate per la sala da pranzo di prima classe della motonave Oceania, saranno presentate in uno spazio dedicato della Pinacoteca nazionale di Sassari, sabato 29 gennaio, alle 11.00, dal Direttore della Direzione Regionale dei Musei della Sardegna, Francesco Muscolino, e dal Direttore della Pinacoteca, Maria Paola Dettori, nel corso della conferenza dal titolo: “Ritorno a casa. Le opere di Edina Altara arrivano a Sassari nelle collezioni della Pinacoteca”.



La collezione della Pinacoteca Nazionale di Sassari si arricchisce di due opere di Edina Altara, illustratrice, designer e pittrice nata a Sassari nel 1898, concesse dalla Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea di Roma. All’evento parteciperà Federico Spano, nipote dell'artista e fondatore dell’Archivio Altara-Accornero.