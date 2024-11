S.A. 2 febbraio 2022 Aerei, Ita rinuncia a ricorsi su Alghero e Olbia Nei prossimi giorni la sentenza del Tar Sardegna sui ricorsi legati al bando per la comunità territoriale presentati da Volotea e Ita. Intanto Ita concentra la battaglia legale solo su Cagliari-Roma



ALGHERO - Nei prossimi giorni sarà pronunciata la sentenza del Tar Sardegna sui ricorsi legati al bando per la comunità territoriale presentati da Volotea e Ita sull'esclusione dalla gara con procedura d'urgenza per l'affidamento dei voli agevolati da e per l'Isola, poi assegnati alla compagnia spagnola con successiva procedura negoziata. Per ciascuna dei due vettori erano in ballo tre ricorsi, uno per ognuna delle rotte messe a bando e poi assegnate per sette mesi (sino a maggio 2022) a Volotea ma con successiva procedura negoziata. Nel frattempo Ita ha fatto un passo indietro nella battaglia legale sulle rotte da Alghero e Olbia (e viceversa) e a quella tra Cagliari e Milano-Linate e viceversa. Il solo ricorso rimasto in piedi per la compagnia aerea nata dalle ceneri di Alitalia, è quello sulla tratta Cagliari-Roma.