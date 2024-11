Cor 3 febbraio 2022 «Lega, faccia tosta sulla sanità» Franca Carta, Mario Nonne, Angelo Casule, Elisabetta Boglioli, Antonello Pais, tutti membri della lista più votata in città alle ultime elezioni, replicano alle dichiarazioni della Lega sul degrado della sanità ad Alghero: «non difenda l’indifendibile. L’indignazione dei cittadini è alta»



«Crediamo ci sia voluta una buona dose di faccia, da parte dei consiglieri Lega-Psd'Az, per replicare in maniera così sterile e scomposta. Basta andare nel reparto di degenza di urologia posto al quarto piano dell'ospedale civile di Alghero. Quello ristrutturato e aperto nel maggio 2021. Lo troverete vuoto, sei letti di degenza vuoti. Troverete chiuso. Come ha affermato Mario Bruno, che si è recato sul posto a verificare di persona, quattro di quei posti letto sono stati trasferiti nel reparto di otorino, appena riaperto e accorpato con urologia. Si, proprio così, aprono otorino, lo accorpano, perdono posti letto e la degenza di urologia ristrutturata nel 2021, resta vuota. Questa è la verità. Le fake news non ci appartengono. Le lasciamo ai nuovi capi politici di Polo, Pirisi e Trova, noti specialisti in politiche sanitarie, ma ancor più attenti a difendere le casacche del partito e non gli interessi dei propri concittadini».E' la pesante replica alle dichiarazioni della Lega sul degrado della sanità ad Alghero, della Lista "Per Alghero" a firma di Franca Carta, Mario Nonne, Angelo Casule, Elisabetta Boglioli, Antonello Pais. Ci spieghino perché hanno consentito, non loro, ma i loro capi, che il Marino fosse "regalato" all'università, ma con personale prestato dall'ospedale civile, con due presidi smantellati e liste d'attesa sempre più lunghe. Con reparti accorpati e ospedali snaturati.«Ci spieghino perché hanno consentito che l'operasse da noi con personale in prestito dal Civile e continuasse a tenere le medicine del territorio soffocate, senza personale. Ma chiedere conto a loro sarebbe tempo perso. E gli ammalati ? Per loro possono aspettare, sopportando lunghe file d' attesa, cercando di prenotare al Cup, con grande difficoltà, prestazioni sanitarie che non vengono erogate, se non dopo mesi d'attesa o addirittura mai perchè " non ci sono le agende": così rispondono sconsolati, più dei pazienti, gli operatori al telefono. L'unico obiettivo dei consiglieri leghisti algheresi è difendere l'indifendibile, a testa bassa. Ci chiediamo quale sia il disegno? Forse smantellare la Sanità Pubblica a favore di quella privata? Noi pensiamo a chi non ha i soldi per curarsi e solo l'indignazione ci ha spinto a scrivere questo documento e la speranza che gli algheresi e i sardi alzino finalmente la testa perchè la Salute è il bene più prezioso» chiude la replica.