«Area, prosegue la riqualificazione»

CAGLIARI - Prosegue il programma relativo al piano di efficientamento energetico degli edifici del patrimonio edilizio gestito dall’Azienda regionale per l’edilizia abitativa, Area, che, usufruendo dei benefici fiscali legati al Superbonus 110% consentirà la riqualificazione degli immobili. Quasi tutti i centri ad alta tensione abitativa – quelli che contano un numero di abitanti sopra i 10mila – sono oggetto di interesse per un intervento di riqualificazione, comprese le due città metropolitane, Cagliari e Sassari, che contano più proposte. Guardando all’intero territorio regionale, l’interesse maggiore degli operatori si è concentrato sulla costa nord e centro- occidentale e su Carbonia, prima città italiana con la maggior presenza di edilizia popolare mentre risulta più ‘scoperto’ il centro Sardegna.



La scadenza per beneficiare dell’agevolazione prevede che il 60% dei lavori dovrà essere completato entro il giugno 2023 (gli interventi di investimento dovranno garantire un miglioramento della prestazione energetica pari ad almeno due classi e rispettare tutti i criteri di validità) ma proprio per consentire a quanti più operatori economici interessati di presentare la propria proposta di project financing sono stati differiti i termini di presentazione fino al 28 del mese.

La riqualificazione del patrimonio edilizio pubblico tramite Superbonus rappresenta uno degli elementi di novità introdotti nel corso della Legislatura in termini di lotta al degrado e miglioramento delle condizioni di vita degli inquilini e testimonia la volontà della Regione di intervenire per modernizzare gli immobili e renderli più vivibili.



«Poter contare su un’azienda regionale efficiente e su un patrimonio pubblico moderno è la migliore risposta che si possa dare al crescente disagio abitativo, aggravato dall’emergenza legata al Covid. Il piano di riqualificazione energetica rappresenta non solo una sfida di modernizzazione ma anche l’occasione per rilanciare uno dei comparti più importanti della nostra economia», ha spiegato l’Assessore dei lavori Pubblici, Aldo Salaris, che la scorsa settimana ha inaugurato il nuovo ufficio Relazioni con il pubblico della sede territoriale di Carbonia. Destinatarie del programma di partenariato pubblico-privato (PPP) sono le imprese edili. Procede anche il piano di manutenzioni degli immobili, l’assegnazione di nuovi alloggi e la riorganizzazione degli uffici. Nel corso di una delle ultime sedute, la Giunta regionale ha approvato gli indirizzi regionali strategici di Area per gli anni 2022-2024, necessari per consentire all’Azienda per l’edilizia abitativa di esercitare al meglio le funzioni di attuazione ed eventualmente di gestione di opere e interventi di edilizia attribuite alla competenza regionale.