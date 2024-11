S.A. 4 febbraio 2022 La protesta: nebbia a Cagliari, voli su Alghero Sono stati dirottati al Riviera del Corallo il volo Ryanair delle 7:27 in arrivo da Roma Ciampino; quello proveniente da Siviglia delle 8:28; i due voli Volotea delle 8:30 e delle 11:45. La protesta di Fratelli d'Italia per i ritardi sul progetto della nuova torre di controllo



ALGHERO - Nebbia su Cagliari e voli dirottati ad Alghero. Questa mattina la fitta coltre che ha avvolto il capoluogo ha causato alcuni ritardi su cinque collegamenti in partenza dallo scalo di Elmas. Quattro, invece, gli aerei che hanno atterrato al Riviera del Corallo nelle prime ore della giornata: il Ryanair delle 7:27 in arrivo da Roma Ciampino; quello proveniente da Siviglia delle 8:28; i due voli Volotea delle 8:30 e delle 11:45, entrambi provenienti da Roma-Fiumicino. Lunedì scorso a causa del forte vento due voli Volotea che sarebbero dovuti atterrare in serata nello scalo algherese sono stati dirottati su Cagliari (proveniente da Roma- Fiumicinoi) e su Olbia (Milano-Linate).



«Anche oggi alcuni voli sono stati dirottati ad Alghero ed altri hanno subito dei ritardi, a causa di un banco di nebbia che si è diradato. Non è il primo episodio, anzi, io stesso ne sono spesso protagonista. Questi disagi provocano non solo un danno di immagine, ma anche economico e personale ai passeggeri e alle compagnie, alla società di gestione, alla città di Cagliari e alla Regione Sardegna», commenta il deputato sardo di Fratelli d'Italia Salvatore Deidda.



«Un disagio trascinato da tempo che ha portato la Regione Sardegna ad ottenere un finanziamento ministeriale da 16 milioni di euro per una torre di controllo che permetterà all'aeroporto di Cagliari-Elmas di far decollare e atterrare gli aerei anche quando sulle piste cala la nebbia. Altri sette milioni sarebbero dovuti arrivare da Sogaer (di questi, 5 a carico dell'Enav). Nella gestione della gara, progettazione e realizzazione, infatti, è entrata anche l'Enav, grazie alla modifica della convenzione già sottoscritta e fatta approvare dalla giunta regionale dall'assessore Todde il 24 settembre 2020», spiega Deidda. «Un grande progetto che spero stia andando avanti spedito perchè non ritengo più giusto vivere questi disagi. Sollecitiamo chiarezza e velocità», conclude l’esponente sardo di FdI.