Cor 14:03 Sogaer, bilancio il approvato 2024 Il 2024 ha rappresentato un anno di particolare rilevanza per lo scalo e per l’intera Sardegna. Per la prima volta nella sua storia, l’Aeroporto di Cagliari ha superato la soglia dei 5 milioni di passeggeri annui (+6,3% rispetto al 2023)



CAGLIARI - L'Assemblea dei Soci di Sogaer ha approvato il Bilancio 2024, confermando il trend positivo che da anni caratterizza l’Aeroporto di Cagliari e il Gruppo che lo gestisce. Il 2024 ha rappresentato un anno di particolare rilevanza per lo scalo e per l’intera Sardegna. Per la prima volta nella sua storia, l’Aeroporto di Cagliari ha superato la soglia dei 5 milioni di passeggeri annui (+6,3% rispetto al 2023), consolidando ulteriormente il proprio ruolo di principale porta d’accesso all’isola e snodo strategico per la connettività territoriale.



I risultati economici confermano la solidità e l’equilibrio del modello di gestione del Gruppo. Il bilancio si è chiuso con un utile netto di 10,5 milioni di euro e un EBITDA di Gruppo di 18 milioni di euro. A questi numeri si affianca una posizione finanziaria netta positiva e in miglioramento, pari a 43,5 milioni di euro. Accanto all’approvazione del bilancio ordinario, l’Assemblea ha preso atto della presentazione del Bilancio di Sostenibilità 2024, redatto su base volontaria e in anticipo rispetto ai futuri obblighi normativi. Questo documento rappresenta un passaggio fondamentale nel percorso di rendicontazione trasparente e di consolidamento del dialogo con il territorio e con tutti gli stakeholder.



La sostenibilità è sempre più integrata nelle strategie e nelle attività del Gruppo, che ha continuato a lavorare per ridurre il proprio impatto ambientale e valorizzare le persone. La crescita dell’aeroporto, infatti, si accompagna a un forte impegno verso il benessere della comunità locale, l’inclusione e lo sviluppo delle competenze interne, oltre che alla promozione di un modello di gestione responsabile e orientato al lungo termine. L’Assemblea dei Soci della società di gestione dell’Aeroporto di Cagliari ha confermato l’attuale Consiglio d’Amministrazione fino ad approvazione del bilancio 2025.