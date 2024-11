S.A. 7 febbraio 2022 Polemica mensa: c´è un questionario online Nuova mail per inviare segnalazioni, un questionario online di gradimento e la richiesta di convocazione della Commissione Mensa ad Alghero: le inizitive dei genitori davanti alle continue criticità del servizio



ALGHERO - Una nuova mail a disposizione delle famiglie algheresi per inviare segnalazioni e/o proposte sul servizio: commissione.mensa.aho@gmail.com. L'iniziativa è delle rappresentanti dei genitori in seno alla Commissione Mensa in città, «in seguito agli ultimi avvenimenti e dichiarazioni apprese dalla stampa, vista l'assenza di canali ufficiali informativi sullo svolgimento dell'attività della Commissione».



«In virtù della particolare situazione di difficoltà che come comunità scolastica stiamo vivendo a causa della pandemia, abbiamo pensato di predisporre un questionario di gradimento sul servizio della mensa scolastica da compilare online (tramite il seguente link: https://forms.gle/CR74VCWE5CX4rmCw7)» informano le mamme in una nota firmata da Monica Masala (Istituto Comprensivo n. 1), Maria Domenica Carboni (Istituto Comprensivo n. 2), Giuliana Moro (Istituto Comprensivo n. 3).



Il questionario è compilabile da dirigenti, docenti, genitori e personale scolastico. La compilazione è anonima e ha funzione statistica per poter rappresentare correttamente in Commissione e a tutta la comunità, con grafici e testimonianze, il gradimento del servizio in essere. E' stato inoltre attivato un gruppo Telegram (https://t.me/+zKi5FgAHLRdjM2Nk).

Il gruppo è gestito dalle sole rappresentanti dei genitori in carica presso la Commissione Mensa di Alghero e nasce per informare, aggregare e rappresentare i genitori. Inoltre, spiegano: lo scorso 3 febbraio una email è stata indirizzata a tutti i componenti della Commissione presenti nell'ultima seduta, argomentando le nostre considerazioni su quanto accaduto e chiedendo con urgenza una convocazione della Commissione, che non si riunisce dall'insediamento avvenuto il 17 novembre 2021.