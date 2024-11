S.A. 7 febbraio 2022 Sassari: rissa tra studentesse, due in Comunità Quattro denunce per rissa, due per porto abusivo di armi e due minorenni sono state portate in una comunità. E´ quanto emerso dalle indagini della Polizia su una rissa avvenuta in un istituto professionale di Sassari



SASSARI - Quattro denunce per rissa, due per porto abusivo di armi e due minorenni sono state portate in una comunità. E' quanto emerso dalle indagini della Polizia di Sassari su una rissa avvenuta a fine gennaio in un istituto professionale cittadino. Nella violenta lite sono state coinvolte quattro diverse ragazze e una è stata ferita. Nella collutazione sono stati utilizzati un manganello metallico, una pietra, un martello ed un tirapugni.