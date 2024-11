Cor 8 febbraio 2022 «Palacongressi, grazie presidenti» I consiglieri del gruppo Lega-Psd´Az, Maurizio Pirisi, Leonardo Polo e Roberto Trova, ringraziano i presidenti di Giunta e Consiglio per l´importante finanziamento per la riqualificazione del Pala Congressi di Alghero



ALGHERO - «Finalmente il Palacongressi di Alghero sarà salvato dall'incuria e dal degrado e potrà avere nuova vita». Lo dichiarano i consiglieri comunali del gruppo Lega-Psd'Az Maurizio Pirisi, Leonardo Polo (nella foto) e Roberto Trova. «Ringraziamo il governatore Christian Solinas e il presidente del Consiglio regionale Michele Pais per l’attenzione dimostrata nei confronti del nostro territorio. Lo stanziamento di 3 milioni di euro consentirà di rimettere in funzione un’opera strategica per il triangolo Alghero-Sassari-Porto Torres e per tutta la Sardegna» continuano Pirisi, Polo e Trova. «Non possiamo che esprimere soddisfazione per aver deliberato un finanziamento così importante per un progetto così utile – commentano i consiglieri del gruppo Lega/Psd'Az – e un plauso va anche alla capacità progettuale interna del Comune e dei nostri tecnici che, ancora una volta e in un breve lasso di tempo, sono riusciti a passare dalle parole ai fatti. Con atti concreti, e non a parole, la Regione a guida Sardoleghista dimostra di avere a cuore ciò che era stato dimenticato e penalizzato per anni. E' un impegno che è stato mantenuto, invertendo la rotta rispetto al passato dopo un lungo periodo di disattenzione assoluta».