Cor 10 febbraio 2022 Schianto a Sant´Orsola: due feriti Provvidenziale l´intervento dei vigili del fuoco del comando di Sassari: hanno estratto dalle lamiere un uomo ed una donna in collaborazione col personale del 118. Prognosi riservata



SASSARI - Brutto incidente mercoledì notte nel Sassarese, in prossimità della frazione di Sant'Orsola sulla Strada Statale 131 Carlo Felice. Pronto l'intervento dei Vigili del fuoco del comando provinciale di Sassari. Lo schianto intorno alle ore 23. Sul posto è giunta una squadra operativa dalla sede centrale per la messa in sicurezza della zona interessata dall'evento. In collaborazione con il personale del 118 gli operatori hanno provveduto ad estrarre dal veicolo incidentato un uomo ed una donna, poi trasportati d'urgenza al Pronto soccorso perduti gli accertamenti del caso. Sul posto presenti anche gli agenti della Polizia Locale per la sicurezza delle operazioni di soccorso e gli accertamenti di legge.