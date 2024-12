Cor 15 febbraio 2022 Gavinuccio disperso, cresce la paura Cresce la preoccupazione per la scomparsa, da numerosi giorni ormai, di Gavinuccio Canu, cantautore e artista di 55 anni sassarese. Perse le sue tracce da una settimana, continuano le ricerche



SASSARI - Ore e giornate di angoscia a Sassari per l'improvvisa scomparsa del cantautore Gavinuccio Canu. Viveva a Li Punti con l'anziano padre ma da martedì scorso non si hanno più notizie di lui. Scomparso nel nulla. L'ultimo avvistamento, secondo le ultime indiscrezioni, sarebbe stato proprio quello di martedì scorso nel bordo strada dell'ex 131, nel rettilineo prima dell’incrocio per Bancali. Poi il nulla e l'angoscia. La famiglia ha presentato regolare denuncia di scomparsa alla Questura di Sassari, ma nonostante le numerose ricerche di agenti e dei numerosi amici e conoscenti, di Gavinuccio si sono perse tutte le tracce.



Nella foto: Gavinuccio Canu, disperso dalla giornata di martedì 8 febbraio da Li Punti