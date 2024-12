Cor 15 febbraio 2022 Ottana: guida ubriaco e senza patente Inseguito per le vie cittadine, l´uomo è stato immediatamente rintracciato e sorpreso alla guida del suo veicolo in stato di ebbrezza alcolica, oltre che sprovvisto della patente di guida perché mai conseguita



OTTANA - Il 6 febbraio scorso i militari dell’Aliquota radiomobile della Compagnia dei carabinieri di Ottana hanno deferito in stato di libertà un giovane Ottanese in quanto, nel corso della precedente nottata, non aveva ottemperato all’”alt” intimatogli dai Carabinieri impegnati nell’esecuzione di un posto di controllo alla circolazione stradale. Inseguito per le vie cittadine, l'uomo è stato immediatamente rintracciato e sorpreso alla guida del suo veicolo in stato di ebbrezza alcolica, oltre che sprovvisto della patente di guida perché mai conseguita.