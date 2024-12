Cor 21 febbraio 2022 Mensa, bordate dai genitori ad Alghero Sempre più incandescente la situazione ad Alghero sul fronte legato alla gestione della mensa scolastica. Alla riunione in programma quest´oggi preclusa la partecipazione dei rappresentanti della Commissione Mensa. E´ il caos



ALGHERO - Situazione delicatissima ad Alghero sul fronte legato alla gestione della mensa scolastica e rapporti tesissimi tra amministratori e componenti la Commissione Mensa. Di seguito la comunicazione integrale firmata Monica Masala - Istituto Comprensivo n. 1, Maria Domenica Carboni - Istituto Comprensivo n. 2 e Giuliana Moro - Istituto Comprensivo n. 3 inoltrata d'urgenza.



«Apprendiamo tramite la stampa, che il Presidente Musu ha convocato la Commissione alle ore 10 al Palazzo Serra, prevedendo la partecipazione di tutti tranne la nostra. Per poter realmente procedere ad un corretto confronto per migliorare il servizio, si è scelto di fare una riunione in forma ristretta. Il 17 febbraio tramite email abbiamo informato il Presidente Musu della nostra presenza in qualità di pubblico, lo stesso ci ha risposto che non era possibile soddisfare la nostra richiesta per "motivi COVID". Come già fatto presente direttamente per email al Presidente, da regolamento le Commissioni sono pubbliche e pertanto aperte a tutti. Auspichiamo, non solo per noi, ma per tutti coloro che a diritto vorranno partecipare, che il Presidente garantisca la riunione sia in presenza, in un luogo a suo giudizio adatto e sia in remoto, fornendo il link di accesso a tutti per la diretta o per la successiva visione. Nell'incontro del 9 febbraio non era presente la "commissione mensa", così come da composizione prevista dall'art. 12 del regolamento. L'incontro, a cui lo stesso Presidente è stato invitato, ha evidenziato molte criticità sia di comunicazione tra le parti, che di servizio, non differenti da quelle rappresentate nella riunione di insediamento della Commissione di novembre. Ci dispiace rilevare che nonostante abbiamo chiesto un lavoro di squadra, si continui a percorrere un'altra strada».