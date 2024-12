Cor 21 febbraio 2022 Centauro si schianta a Portisco: grave L’incidente ha convolto un suv Toyota che procedeva in direzione di San Pantaleo e una centauro su una Yamaha che procedeva verso Olbia. Sul posto 115, polizia municipale e operatori del 118



OLBIA- Grave incidente stradale nel tardo pomeriggio di domenica sulla Strada Provinciale 73, all’altezza del bivio di Portisco. Sul posto è stata inviata la squadra del distaccamento di Olbia dei vigili del fuoco che ha provveduto a mettere in sicurezza la zona e collaborato con gli altri operatori presenti sul posto, forze dell'ordine e 118. L’incidente ha convolto un suv Toyota che procedeva in direzione di San Pantaleo e una centauro su una Yamaha che procedeva verso Olbia. Il motociclista è stato trasportato con l’ausilio dell’eliambulanza all’ospedale di Sassari in gravi condizioni di salute. Sulla dinamica dell’incidente i rilievi sono stati effettuati dalla polizia municipale di Olbia.