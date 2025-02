Cor 9:23 Motociclista finisce al pronto soccorso Incidente sabato in via La Marmora ad Alghero. Ad avere la peggio il centauro, travolto da una macchina che non avrebbe rispettato la precedenza. Sul posto i soccorsi sanitari e gli agenti di polizia locale



ALGHERO - Un giovane algherese di 31 anni, mentre percorreva la centrale via La Marmora di Alghero a bordo di una potente moto Honda, è stato travolto da una Renault. Nell’impatto il centauro è stato scaraventato sull’asfalto, ma fortunatamente le sue condizioni non sono apparse particolarmente gravi. Sul posto i soccorsi sanitari e gli agenti di polizia locale per i rilievi.