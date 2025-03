S.A. 17:34 Schiacciato dal trattore: muore 41enne ad Oliena Secondo le prime ricostruzioni, per cause ancora da accertare, la vittima è rimasta intrappolata sotto il trattore che stava guidando. L´incidente è avvenuto nel pomeriggio e nulla sono valsi i tentativi di rianimarlo



NUORO - E' rimasto schiacciato dal trattore con cui stava lavorando un terreno di famiglia nelle campagne di Oliena, in località Alighieri. Così è morto un 41enne del posto, vigile del fuoco in servizio a Olbia. Secondo le prime ricostruzioni, per cause ancora da accertare, la vittima è rimasta intrappolata sotto il trattore che stava guidando. L'incidente è avvenuto nel pomeriggio e nulla sono valsi i tentativi di rianimarlo. Sul posto anche l'elisoccorso.