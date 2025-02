S.A. 19:04 Auto pirata: positivo al test antidroga e senza patente il giovane alla guida dell´auto pirata che ieri ha investito un rider in via Leonardo Da Vinci ad Alghero guidava senza aver conseguito la patente, con un veicolo senza copertura assicurativa ed è risultato positivo al consumo di sostanze stupefacenti



ALGHERO - Era senza patente e positivo al consumo di sostanze stupefacenti il giovane alla guida dell'auto pirata che ieri ha investito un rider in via Leonardo Da Vinci ad Alghero [ LEGGI ]. Proseguono gli accertamenti da parte dei carabinieri sull'incidente avvenuto all'altezza dell'incrocio con Via Grazia Deledda, dove una BMW 120 d ha travolto il motociclista trasportato in codice rosso all'ospedale Civile. Dall'auto sono scappati a piedi il conducente e gli altri tre passeggeri senza prestare alcun soccorso alla vittima, ma sono stati rintracciati qualche ora dopo dai militari. L'autista ha confermato le proprie responsabilità ed è agli arresti domiciliari in attesa che venga celebrato il rito direttissimo.