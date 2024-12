S.A. 23 febbraio 2022 Sassari, Comune assume 10 impiegati pubblicato l’avviso per l’assunzione a tempo determinato e parziale di dieci impiegati tecnici. Le domande possono essere inviate soltanto online



SASSARI - Sul sito del Comune di Sassari è pubblicato l’avviso per l’assunzione a tempo determinato e parziale di dieci impiegati tecnici. Le domande possono essere inviate soltanto online: gli interessati dovranno compilare il form presente sul sito. Non saranno ammesse le domande trasmesse con modalità diverse. Per informazioni e supporto nella compilazione è possibile contattare lo 0707790900 o scrivere ad aspal.registrazionesil@aspalsardegna.it