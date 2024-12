Cor 25 febbraio 2022 Amatori-Pro Recco in campo domenica Si giocherà domenica 27 Febbraio 2022 alle ore 13.00 nel campo di Maria Pia ad Alghero, il recupero dell´ottava giornata di campionato, tra l´Amatori Rugby Alghero e Pro Recco



«Siamo stati penalizzati molto dallo stop forzato post natalizio - spiega coach Cipriani- le misure precauzionali per arginare la pandemia di covid 19 hanno impedito un corretto allenamento sia di gruppo che individuale, andando ad interrompere il lavoro che con molta dedizione, stavamo portando avanti dall'inizio della stagione. In questa settimana, dopo la sconfitta a Milano, abbiamo avuto modo di lavorare e mettere a punto una strategia di gioco che auspichiamo possa riscattarci domenica con Pro Recco».



Tanta la voglia di scalare la classifica, appuntamento quindi per le ore 13 in via degli amici del rugby, Alghero. A seguire il consueto terzo tempo, con possibilità di seguire la Nazionale italiana impegnata in Irlanda nell'ambito del torneo Sei Nazioni.