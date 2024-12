Cor 27 febbraio 2022 Alghero Pet Friendly: c´è il marchio Il nuovo Marchio “Alghero Pet Friendly” è pensato per i turisti che vogliono andare in vacanza con il proprio animale domestico e si coniuga sinergicamente con “Alghero Family”, nato per venire incontro ai turisti con famiglia



ALGHERO - Il Comune di Alghero, Assessorato allo Sviluppo Economico, promuove il nuovo marchio “Alghero Pet Friendly”, inserito nel SIO (Sistema Integrato dell’Ospitalità). Lo strumento è finalizzato a favorire un miglioramento continuo del livello di ospitalità offerta dal sistema economico algherese nonché a promuovere e a sviluppare una rete sinergica fra gli operatori che offrono prestazioni rivolte ad accogliere animali domestici. Possono aderirvi, oltre alle strutture che fanno già parte al SIO, anche le nuove strutture ricettive, i pubblici esercizi, le attività commerciali e altre attività di servizi che intendono caratterizzarsi per un’offerta attenta ai bisogni e alle esigenze degli ospiti con i propri animali al seguito.



Il neo marchio è pensato per i turisti che vogliono andare in vacanza con il proprio animale domestico e si coniuga sinergicamente anche con “Alghero Family”, nato per venire incontro ai turisti con famiglia. L’idea nasce dal fatto che in Italia le famiglie che hanno in casa un animale sono circa 6 milioni, ed è in notevole crescita il numero dei turisti che decidono di portare in vacanza con sé il proprio amico a quattro zampe. Le strutture aderenti si impegnano a rispettare le normative vigenti per il proprio settore di appartenenza e a garantire gli standard minimi di qualità contenute nel disciplinare e dei requisiti obbligatori previsti e di un prestabilito numero di requisiti facoltativi.



Gli operatori che sottoscrivono il documento, ottengono i seguenti vantaggi: consegna di un logotipo del segno distintivo, da utilizzare per l’immagine coordinata la comunicazione e promozione, nonché per il riconoscimento delle strutture aderenti, al fine di conferire unità e identità visiva; inserimento nei sistemi di offerta turistica; maggiore visibilità della propria attività. aver la possibilità di utilizzare la “Card SIO fidelity”, da consegnare agli ospiti. La card contiene un pacchetto di benefici e vantaggi per il turista che pernotta nelle strutture ricettive ufficiali e nelle strutture certificate. Pertanto, tutti gli operatori del settore sono invitati ad aderirvi per favorire lo sviluppo di una rete sinergica nel territorio. La domanda di adesione, non comporta oneri economici e può essere presentata in qualsiasi momento. Maggiori informazioni sul progetto con le Linee guida, il disciplinare, la scheda di adesione, sono scaricabili nelle pagine dedicate al Sistema Integrato di Ospitalità del sito ufficiale del Comune di Alghero.