Di Gangi neo coordinatore Fdl

Nella foto: Marco Di Gangi ALGHERO - Durante un'assemblea partecipata, i tesserati di Fratelli d'Italia hanno votato e indicato come nuovo Coordinatore cittadino Marco Di Gangi, che succede ad Alessandro Cocco, neo-assessore di FdI nella giunta Conoci. E' staffetta tra i due esponenti del partito di Giorgia Meloni, solo qualche tempo fa' era Di Gangi a sedere tra i banchi dell'esecutivo algherese prima di essere revocato dal Primo cittadino in piena bagarre politica. Presenti ai lavori dell'assemblea il gruppo consiliare con la consigliera comunale e capogruppo del partito Monica Pulina, che ha portato i saluti del collega Giovanni Monti, e ha sottolineato «il grande impegno profuso nelle attività consiliari e di commissione; i rappresentanti del direttivo e il consigliere di amministrazione del Parco di Porto Conte Adriano Grossi».Presente anche il sindaco Mario Conoci che ha portato i suoi saluti all'assemblea, «rinnovando la stima nei confronti del partito e ricordando il rapporto di leale collaborazione mantenuto sin dall'inizio dell'esperienza di governo» si legge nella nota diffusa da Fdl. Dal canto loro Fratelli d'Italia ha rinnovato «la lealtà e l'impegno a supporto dell'amministrazione e della coalizione di centrodestra, richiamando il programma elettorale presentato ai cittadini nel 2019 quale bussola per l'azione di tutti i suoi rappresentanti, specialmente in questa fase post-pandemica».Oltre all'indicazione del nuovo coordinatore, l’assemblea «ha individuato il percorso per la riorganizzazione interna del partito, che provvederà a strutturarsi attraverso un consiglio direttivo e un esecutivo con specifiche aree di competenza, oltre che con i dipartimenti definiti in sintonia con l’organizzazione provinciale e regionale per l'approfondimento dei temi e il supporto all'attività dei consiglieri e dell'assessore». Il partito fa sapere che ora si concentrerà nella nuova campagna adesioni 2022 «e nel sostegno dell’iniziativa legislativa popolare per introdurre l’elezione diretta del Presidente della Repubblica».Nella foto: Marco Di Gangi