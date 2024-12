S.A. 6 marzo 2022 Ucraina, 80 bambini verso la Sardegna Sta giungendo la termine la missione della rete associativa di volontariato, partita dalla Sardegna per portare in Ucraina una tonnellata di medicinali e portare in Italia donne e bambini in fuga dal Paese



Oltre all'iniziativa promossa dal presidente regionale di Anas Sardegna, Claudio Cugusi, c'è quella voluta dalla sezione Ucraina dell'Intergruppo Parlamentare, presieduto da Ugo Cappellacci di Forza Italia, in collaborazione con il console onorario a Cagliari Anthony Grande.



I due pullman di quest'ultima missione umanitaria, partiti per portare in Sardegna un'ottantina di bambini di un orfanotrofio del Donbass, sono giunti ieri mattina a Cracovia. Nel primo pomeriggio è stato comunicato alla delegazione sarda l'elenco ufficiale delle persone provenienti dalle case famiglia autorizzate dal Ministero ucraino a salire sui bus. Dopodichè si attende il loro arrivo al confine con la Polonia, per poi ripartire tutti insieme verso l'Italia.