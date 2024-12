S.A. 9 marzo 2022 25mila euro per birrifici sardi: vi al bando Il bando, che parte con una dotazione finanziaria di 250mila euro, prevede una procedura valutativa a sportello e le domande potranno essere inviate a partire dall´11 aprile 2022



CAGLIARI - Sardegna Ricerche ha pubblicato il bando "Incentivi per i microbirrifici in Sardegna" che si propone di accrescere la capacità di innovazione e la competitività dei microbirrifici operanti in Sardegna, attraverso il finanziamento di un piano di sviluppo che non superi i 25 mila euro e che riguardi il sostegno alla realizzazione di servizi di innovazione e all'acquisizione di strumentazioni e attrezzature.



Il contributo sarà a fondo perduto e l'intensità dell'aiuto sarà pari all'80% dei costi ammissibili del progetto, calcolati sulle spese ritenute ammissibili ed effettivamente sostenute. Sarà possibile anche chiedere un'anticipazione, sino a un massimo dell'80% del contributo concesso.



Il bando, che parte con una dotazione finanziaria di 250mila euro, prevede una procedura valutativa a sportello e le domande potranno essere inviate a partire dall'11 aprile 2022. La domanda dovrà essere compilata e presentata esclusivamente per via telematica, utilizzando il sistema informatico "SIPES".