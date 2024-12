Cor 12 marzo 2022 Iscrizioni al 27° corso di Educazione ai Diritti La collaborazione ormai pluriennale tra il Comitato provinciale sassarese Unicef e l’Università di Sassari darà vita quest’anno alla XXVII edizione del Corso universitario multidisciplinare di Educazione ai Diritti, in memoria del Prof. Giuseppe Mastandrea



SASSARI - La collaborazione ormai pluriennale tra il Comitato provinciale sassarese Unicef e l’Università di Sassari darà vita quest’anno alla XXVII edizione del Corso universitario multidisciplinare di Educazione ai Diritti, in memoria del Prof. Giuseppe Mastandrea. Il corso tratterà i temi dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza con particolare attenzione al diritto all’ascolto e alla partecipazione. Le lezioni si svolgeranno in 12 giornate raggruppate in tre moduli, dal 16 marzo al 15 settembre, nelle aule del Dipartimento di Storia, Scienze dell’Uomo e della Formazione dell’Ateneo in via Zanfarino a Sassari.



Il corso sarà inaugurato mercoledì 16 marzo alle 17:00 nell’Aula magna dell’Università di Sassari in piazza Università. Interverranno il rettore Gavino Mariotti, la presidente Unicef Carmela Pace, i referenti Pier Andrea Serra, prorettore di Ateneo alla Terza Missione, e la presidente del Comitato Prov. Unicef di Sassari Maria Grazia Sanna; saranno presenti anche il professore emerito di diritto internazionale Paolo fois e il presidente del comitato regionale Unicef Giuseppe Masnata. In ottemperanza alle disposizioni anti Covid, l’accesso è riservato agli invitati muniti di green pass.

L’iniziativa è rivolta a studenti universitari, neolaureati, docenti, educatori, assistenti sociali, avvocati, volontari e operatori del Terzo Settore. Per ulteriori informazioni, comitato.sassari@unicef.it, tel. 079/278981.