S.A. 14 marzo 2022 Dinamo bloccata in casa da Tortona La Dinamo molto contratta, rimonta da -12, va avanti nell’ultimo quarto di 4 punti con uno straordinario Bendzius, al massimo carriera in serie A ma deve cedere nel finale sui dettagli.



SASSARI - La squadra di Ramondino vince a Sassari con una grandissima prova collettiva 83-87, nonostante l’assenza di Daum e l’espulsione di Macura. La Dinamo molto contratta, rimonta da -12, va avanti nell’ultimo quarto di 4 punti con uno straordinario Bendzius, al massimo carriera in serie A ma deve cedere nel finale sui dettagli. MVP assoluto Sanders, grande prova di Severini. Sfida playoff con tanti temi all’ordine del giorno, il ritorno di Miro Bilan alla Dinamo (out Mekowulu), la matricola terribile Tortona (senza Mike Daum rimasto in Piemonte infortunato), il palas che torna a riempirsi al 60% dopo un mese di astinenza, la presenza del rapper sassarese emergente Low Red e i 3000 fogli con la scritta “No War” distribuiti prima del match. Logan tocca 150 presenze totali con il Banco.



Ultimo quarto ad altissimo pathos, Sanders è pazzesco dall’arco, Bendzius è straordinario con 9/13 dal campo e 34 di valutazione con il Banco che si esalta e sorpassa sul 77-75 e costringe Ramondino al time out. Si gioca sui dettagli, Robinson prova a far scappare il Banco, ma Severini al massimo in carriera in A1 è un chirurgo, Wright attacca Logan per il pareggio (81-81). Bucchi va fino in fondo con Diop, Robinson accelera, Gentile stremato lascia il campo a Kruslin. Contatti fisici, sportellate, Cain riporta avanti Tortona (81-83), Bendzius pareggia con il massimo in carriera in serie A con 29 punti. La Bertram sfrutta il mis match sotto canestri sui cambi sistematici, ancora Cain mette il naso avanti dopo che era girata sul ferro la tripla del +3 di Logan. (83-85 a 35” dalla fine). Dopo il time out i piemontesi difendono benissimo e spizzano l’assist di Robinson, Sanders punisce dalla lunetta, con 17” Tortona ha due possessi di vantaggio e ha le mani sul match (83-87)



Dinamo – Tortona 19-23 / 42-49 (23-26) / 65-69 (23-20) 83-87 (18-18)



Dinamo Sassari: Robinson 17 (5/9 2/4 3 ass), Kruslin 3 (1/4 0/2), Burnell 2 (0/1 0/2), Bendzius 29 (4/5 5/8 6 rbs 38 di valutazione), Bilan 10 (4/5 2p 5 rbs), S.Gentile 10 (1/1 2/5), Logan 7 (2/3 1/7), Devecchi 3 (1/1 da 3p), Treier, Diop 2 (1/4 2p), Chessa n.e., Gandini n.e.. All.Bucchi



Tortona: Wright 15 (3/6 2p 2/3 3p 7 rbs 7 ass), Sanders 23 (0/1 7/9 3p), Macura 5 (1/3 1/7 espulso nel 3° quarto), Severini 14 (2/3 2/5), Cain 11 (4/7 2p 7 rbs), Tavernelli, Filloy 10 (1/5 2/4), Mascolo 7 (2/6 1/2), Cannon 2 (1/1 2p), Mortellaro n.e., Rota n.e.. All.Ramondino



MVP: Sanders 23 punti 7/9 3p 29 di valutazione