Cor 14 marzo 2022 Punta Giglio, l´affondo del Comitato Il Comitato Punta Giglio Libera denuncia il silenzio del Comune di Alghero riguardo l´emissione del provvedimento interdittivo nei confronti della "casa per ferie" del "rifugio di mare"



ALGHERO - «A seguito del provvedimento interdittivo, ben argomentato e giuridicamente ben supportato, emesso in data 3 marzo dall’Assessorato Regionale al Turismo nei confronti dell’attività “casa per ferie” svolta dalla Società Cooperativa il Quinto Elemento presso il compendio di Punta Giglio, ci saremmo aspettati che il Comune di Alghero, per galateo istituzionale, desse almeno un cenno di risposta alla Regione Sardegna che, nella materia, ha compiti di controllo e quindi sovraordinati al Comune stesso, o che rendesse immediatamente esecutivo il provvedimento interdittivo, inviando la Polizia Municipale a mettere i sigilli e a porre fine a questa farsa durata già troppo a lungo. E invece il Comune tace, trincerato in un silenzio assordante, muto ma anche sordo e cieco così da lasciare che la Società Cooperativa continui a svolgere la sua attività ricettiva e turistica, dichiarata al momento abusiva, come se niente fosse, in spregio alle indicazioni della Regione Sardegna di cui i baldi imprenditori se ne infischiano, godendosi sfrontatamente la posizione di privilegio ottenuta in modo contestabile, in barba alle norme specificamente richiamate».



E' il nuovo affondo, l'ennesimo, a firma del Comitato Punta Giglio Libera nei confronti di comune e cooperativa. «Con protervia, come se fossero i padroni dei luoghi, al di sopra delle norme e degli accertamenti, continuano a tenere aperta la struttura, a preparare gnocchetti, budini ed aperitivi per ospiti che pare non abbiano mai visto prima d’ora un ristorante, addirittura permettendosi la provocazione, a mo’ di sfida, di lanciare la richiesta di assunzione di un aiuto cuoco, di un cameriere e di un barista, contravvenendo a quanto riportato nel loro stesso statuto di avvalersi prevalentemente dell’attività lavorativa dei soci, confermando così, come sottolineato dalla Regione, di essere una Società Cooperativa a scopo di lucro e non a mutualità prevalente come, ingannevolmente, hanno affermato nell’accordo stipulato con il Comune di Alghero».



«Travestiti da gestori di “casa per ferie”, con tutti i benefici fiscali che ne conseguono, sebbene svolgano un’attività ricettiva di tipo alberghiero, nonostante siano stati ormai smascherati dalla Regione Sardegna, i tre soci della Società continuano con sfrontatezza a svolgere la loro attività commerciale violando i principi della concorrenza leale, con un danno per tutti quegli imprenditori seri del nostro territorio che, quotidianamente, hanno a che fare con prescrizioni, regolamenti, controlli. E’ davvero incomprensibile un tale atteggiamento di favore da parte del Comune di Alghero, quest’occhio di riguardo verso una Società a cui è permesso ciò che non sarebbe permesso a nessun altro degli imprenditori del settore, quelli che non hanno santi in paradiso, né padrini politici, né protettori in grembiulino, ma possono contare solo sulle proprie forza e sulle proprie capacità. Pensiamo che questi farebbero bene ora a mobilitarsi, insieme a noi e ai tanti cittadini onesti e disinteressati che ci sostengono, per difendere i propri diritti e far capire a tutti, in un sussulto di dignità, che la Sardegna non è “terra di nessuno” dove basta un atteggiamento sfacciato, quasi di “superbia coloniale” verso la comunità locale, per farsi strada calpestando le disposizioni della nostra Regione» chiude la nota del Comitato Punta Giglio Libera.