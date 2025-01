Cor 15 marzo 2022 Incompatibilità: le osservazioni

L´Alivesi (M5s) ne ha per tutti Difesa a tutto campo. La consigliera comunale di Alghero al centro della procedura d´incompatibilità per la firma di un ricorso al Tar contro il Comune protocolla una lunga lettera di osservazioni e ne ha per tutti: «Denuncio pubblicamente la totale abdicazione della politica algherese, fatta eccezione del Movimento 5 Stelle»







ALGHERO - Il primo dato è tratto: la consigliera/attivista del comitato Punta Giglio Libera non ha nessuna intenzione di ritirare la firma dall'atto "incriminato", nonostante la richiesta avanzatagli in aula dai colleghi e nonostante il ricorso non andrebbe incontro ad alcuna sostanziale modifica avendolo controfirmato diversi soggetti. Diventa così un fatto politico e come tale sarà oggetto di ulteriore confronto in occasione del prossimo consiglio comunale, così come previsto dalla normativa sugli enti locali. Molto probabilmente in quell'occasione sarà esercitato dall'aula il voto segreto, trattandosi di fatto strettamente connesso con l'esercizio del mandato e inquadrandosi come fatto personale. E' una lunga lettera quella protocollata da Maria Antonietta Alivesi all'attenzione del Presidente del Consiglio comunale di Alghero, Lelle Salvatore, e di tutti i colleghi consiglieri. Come previsto dalla procedura d'incompatibilità avviata nei suoi confronti, la portavoce Pentastellata ha stilato le osservazioni con le quali non manca di sferrare una dura e schietta reprimenda ai partiti, dopo aver chiarito, a suo modo, sotto il profilo strettamente giuridico (ma da quel punto potrà essere eventualmente un collegio giudicante a mettere l'ultima parola), «l'infondatezza dei motivi d'incompatibilità». Una contestazione che l'Alivesi giudica «incredibile, in relazione al dovere di ogni politico e amministratore di difendere gli interessi della collettività». «Denuncio pubblicamente la totale abdicazione della politica algherese, fatta eccezione del Movimento 5 Stelle e qualche altra sparuta voce, al tema fondamentale del rispetto ambientale, ed alla sua completa dismissione di un ruolo attivo nella difesa del territorio, lasciato completamente in balia delle decisioni, fisiologicamente acritiche e asettiche degli uffici amministrativi di Codesto Comune di Alghero. Abdicazione ad un ruolo attivo che oggi ha addirittura esposto il Comune di Alghero ad un incredibile conflitto di competenze con la Regione Sardegna, riguardo alla legittimità della cooperativa concessionaria del bene pubblico, di operare in quelle strutture con l'apertura di una casa per ferie e di un punto di ristoro» scrive Maria Antonietta Alivesi nelle osservazioni. Ma non è finita, la consigliera ne ha davvero per tutti. «C'è bisogno di Politica, c'è bisogno di guardare la nostra città ed il nostro territorio dall'alto, per comprendere come coniugare il sacrosanto bisogno di sviluppo economico con la salvaguardia dei nostri beni più preziosi. C'è bisogno soprattutto di progetti a lungo termine, di pianificazione urbanistica e ambientale. E c'è bisogno soprattutto di regole chiare, che non consentano a chi ha il dovere di interpretarle ed applicarle, di poter decidere diversamente da quello che la politica ha scelto di fare. Siamo noi amministratori, eletti dai cittadini a doverci fare interpreti della loro volontà, difendendola contro chiunque per errore, o per calcoli di altro tipo, tenta di distorcerla a uso e consumo dei più forti e dei più scaltri». Infine la conclusione, in cui l'Alivesi ribadisce «la piena correttezza dell'agire, e la piena compatibilità personale con il ruolo di consigliere comunale, e ciò sia sotto il profilo giuridico che quello politico, pronta a difendere le mie ragioni e la mia dignità di persona e di amministratore pubblico, con tutti gli strumenti che il nostro ordinamento mette a disposizione dei suoi cittadini».