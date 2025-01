Cor 15 marzo 2022 Educazione ambientale, Arpas in cattedra Presentazione nella sede dell’Agenzia regionale per la protezione dell´ambiente della Sardegna (Arpas) dei due lavori realizzati dal Laboratorio di educazione ambientale e alla sostenibilità dell’Arpas



CAGLIARI - «Tra i compiti istituzionali dell’Arpas rientra anche l’attuazione di programmi di informazione e di educazione ambientale con l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini all’adozione di comportamenti sostenibili. Perciò, le due monografie didattiche realizzate e pubblicate in rete dimostrano pienamente come l’Agenzia regionale rappresenti un presidio istituzionale importante anche nei temi della sostenibilità e dell’educazione ambientale, collaborando ad un percorso informativo e formativo su tematiche importanti per il futuro delle nostra Isola e delle nostre giovani generazioni».



Lo ha detto l’assessore regionale della Difesa dell’ambiente, Gianni Lampis, durante la presentazione nella sede dell’Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Sardegna (Arpas) dei due lavori realizzati dal Laboratorio di educazione ambientale e alla sostenibilità dell’Arpas: “Dal fiume al mare. Alla scoperta dell’ecosistema fiume e del suo rapporto con l’uomo” ed “Emergenza plastica. Plastica: un enorme problema ambientale”.



«Le due monografie, realizzate con un linguaggio semplice, comprensibile e di facile accesso per un pubblico ampio, sono parte integrante di un progetto culturale importante che intendiamo portare anche all’interno degli istituti scolastici – ha aggiunto l’assessore Lampis – Sono convinto che gli interlocutori privilegiati sui temi dell’educazione ambientale siano soprattutto le giovani generazioni, che dobbiamo incontrare nei luoghi di formazione per eccellenza, le scuole. Perciò, intendo attivare un dialogo con l’Ufficio scolastico regionale affinché dal prossimo anno scolastico si possa realizzare una collaborazione che consenta all’Arpas di portare all’interno delle scuole, e quindi nei territori, i propri lavori, le proprie professionalità e competenze, così da informare e sensibilizzare i giovani ad una maggiore attenzione verso l’ambiente, così da determinare comportamenti virtuosi. Un‘importante sfida culturale che dobbiamo affrontare e vincere».