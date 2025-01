S.A. 16 marzo 2022 Apre area canina nel Parco Tarragona Inaugurato un vasto spazio all´interno del polmone verde nel centro di Alghero dove poter far giocare e correre gli amici a 4 zampe



ALGHERO - E' stata inaugurata l'Area Canina nel Parco Tarragona di Alghero. Un vasto spazio all'interno del polmone verde nel centro cittadino dove poter far giocare e correre gli amici a 4 zampe. Un ulteriore servizio che viene proposto da Folia BIo, gestore del Parco Tarragona di Alghero. Questo in vista di ulteriori progetti che saranno realizzati nei prossimi mesi al fine di aumentare l'offerta di svago, relax e benessere per gli algheresi e villeggianti. Proposte che saranno anche connesse con le eccellenze agroalimentari ed enogastronomiche del territorio, oltre che gli attesi e classici giochi e format (anche didattici e per la diffusione della tutela ambientale) dedicati ai più piccoli.