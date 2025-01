Maria Antonietta Alivesi 17 marzo 2022 L'opinione di Maria Antonietta Alivesi Comunicare è un dovere, sempre



Apprendo con enorme soddisfazione che il documento con taglio giuridico-politico da me protocollato al Comune di Alghero, all’attenzione del Presidente del Consiglio comunale e dei Consiglieri comunali, ora sia pubblico e passato al microscopio dagli organi di stampa per una lettura ragionata dei fatti che mi hanno portato a far parte del ricorso al TAR insieme ad una trentina di cittadini simpatizzanti e soci del Comitato Punta Giglio Libera. Dovrebbe essere così per tutti gli atti comunali in quanto la Casa Comunale deve avere per legge le pareti di vetro, a volte però sembrano non scintillanti. Ci domandiamo ad esempio come mai non siano state consegnate alla pubblica attenzione le linee guida del PUC e la relativa Tavola che sono nelle mani di tutti i Consiglieri; il Piano Urbanistico Comunale concentrato in una dispensa filigranata con la sigla politica dei consiglieri a monito di: il primo che si azzarda a darla alla stampa… Perché è secretato? Allo stesso modo: perché non vengono pubblicate le nuove carte del PAI? Perché nel sito del Comune vengono proposte le tavole del 2019? Perché non vengono portate in Commissione gli aggiornamenti al Piano di Assetto Idrogeologico per la ratifica in Consiglio Comunale? È comunque un buon inizio portare all’attenzione dei cittadini le ragioni del M5S sulla libertà di azioni democratiche per il bene della cittadinanza tutta.



*consigliera comunale Movimento 5 Stelle Alghero