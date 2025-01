Cor 17 marzo 2022 Porto Torres: vaccini Covid per i bimbi Appuntamento mercoledì 23 marzo dalle 14 e 30 alle 17 nel laboratorio di Igiene pubblica in via Lombardia. Non sarà necessario prenotarsi, basta presentarsi direttamente all´Hub



PORTO TORRES - La Asl di Sassari ha programmato una nuova giornata della campagna vaccinale a Porto Torres, questa volta rivolta principalmente ai bambini da 5 agli 11 anni: appuntamento mercoledì 23 marzo dalle 14 e 30 alle 17 nel laboratorio di Igiene pubblica in via Lombardia. Nella stessa giornata potranno ricevere il vaccino (prima, seconda o terza dose) anche i soggetti sopra i 12 anni. Non sarà necessario prenotarsi, basta presentarsi direttamente all'Hub.

L'ultima sessione della campagna vaccinale si era svolta dal 2 al 5 marzo sempre in via Lombardia, con una parte dedicata alle seconde dosi e un'altra a un vero e proprio Open Day.