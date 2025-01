Cor 17 marzo 2022 Rugby: l´Amatori vola a Torino Domenica 20 marzo l’Amatori Rugby Alghero, reduce dal pareggio conquistato a Settimo Torinese, vola di nuovo a Torino: La squadra algherese ha lavorato intensamente durante la settimana per mettere a punto LA strategia



ALGHERO - Domenica 20 marzo l’Amatori Rugby Alghero, reduce dal pareggio conquistato a Settimo Torinese, vola di nuovo a Torino. Questa volta per affrontare il C.U.S. Torino, saldamente nella prima posizione in classifica con 47 punti, in una partita valevole per la quarta giornata del girone di ritorno del Campionato Nazionale di Serie A. La squadra algherese ha lavorato intensamente durante la settimana per mettere a punto una strategia, adeguata a mettere in difficoltà la squadra di casa. Nella partita di andata, giocata nel campo di Maria Pia il 7 novembre scorso, i giallorossi persero 5-34; una sconfitta che brucia ancora e che genera nei ragazzi algheresi una grande voglia di rivalsa. Calcio d’inizio alle ore 13 al campo Albonico di Grugliasco.