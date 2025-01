S.A. 21 marzo 2022 A Pasquetta Piero Marras a Porto Torres "Note sotto la Torre": mercatini, musica, animazione, giochi per i bambini e il concerto sotto la Torre Aragonese



PORTO TORRES - Mercatini, animazione, musica nelle piazze, giochi per bambini e il concerto serale di Piero Marras sotto la Torre aragonese. La Pasquetta di Porto Torres, il prossimo 18 aprile, sarà ricca di appuntamenti promossi dall'amministrazione comunale con la collaborazione dei commercianti del centro storico. Teatro delle manifestazioni l'area tra piazza Umberto, il Corso e via Mare fronte Porto, che per l'occasione sarà tutta pedonalizzata. L'evento complessivo, intitolato "Note sotto la Torre", prenderà il via a metà mattinata con un mercatino allestito da Artigianando, mentre diversi bar e ristoranti proporranno intrattenimento musicale.



Due le attività previste per i più piccoli: l'installazione di gonfiabili nella zona pedonale, mentre l'associazione Ludolandia proporrà attività di animazione. L'intrattenimento folkloristico sarà curato dall'associazione Etnos che proporrà balli itineranti accompagnati dall'organetto. Un ulteriore spazio per le bancarelle sarà previsto in via Mare e sotto la passeggiata coperta.



Alle 18 prenderà il via l'evento più atteso, il concerto di Piero Marras. Il cantautore sardo proporrà i classici del suo repertorio maturato in 50 anni di attività artistica. I suoi spettacoli quest'anno saranno intitolati "C’era una volta la luna" per solidarietà al popolo ucraino.

«Ringrazio i commercianti per il contributo di idee, risorse ed entusiasmo - dichiara l'assessora alla Cultura Maria Bastiana Cocco - dopo la felice esperienza del Natale turritano la nostra città si propone a tutto il Nord Ovest con un cartellone in grado di offrire una Pasquetta ricca di emozioni tra musica, intrattenimento e buon cibo. Ancora una volta il gioco di squadra ha prodotto un evento di qualità e grande interesse».



Nella foto: Piero Marras